Loredana Groza, răspuns pentru cei care o acuză că are operații estetice: „Sunt atâtea soluții simple”

Acuzată în nenumărate rânduri că a apelat la ajutorul esteticianului și că și-a făcut mai multe operații de înfrumusețare, Loredana Groza le-a dezvăluit jurnaliștilor de la Viva că nu și-a făcut nicio intervenție și că persoanele care o cunosc știu bine acest lucru.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine, dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a spus vedeta pentru sursa citată.

foto: Instagram Loredana Groza

