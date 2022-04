Lottie Moss, dezvăluiri din industria modei. ”Agenția mea de modelling m-a îndopat cu alcool și droguri”

Într-un interviu despre industria modei, aceasta a mai dezvăluit faptul că a fost să muncească împotriva voinței ei.

Lottie (24 de ani) este sora vitegră a supermodelului Kate Moss (48 de ani) și era sub contract cu o agenție de modele de top din Marea Britanie, înainte să fie concediată, luna trecută.

Referindu-se la consumul de droguri din industrie, Lottie a spus: ”Cred că mi se părea normal... mă duceam la toate aceste evenimente și petreceri și eram epuizată.

De foarte multe ori, apăream pe set și nu voiam să-mi fac treaba, plângeam de rupeam, iar ei ziceau: o să-ți dăm niște droguri, ia și ceva de băut și te vei simți ok.

Lucrurile se desfășurau cam așa: o să facem acest pictorial, chiar dacă ești trează sau nu. Se va întâmpla oricum”.

”Eram la un eveniment la Roma și plângeam în camera de hotel. Mă machiam în timp ce plângeam, era rău de tot. Iar ei mi-au spus: trebuie să fii la acest eveniment doar pentru o oră.

Nu cred că erau mulți oameni în această industrie cărora să le pese de starea mea de sănătate.

Nu este normal să iei droguri. Nu ar trebui să fie normal așa cum este în industria modei sau a entertainmentului”.

Lottie, care a fost la dezintoxicare timp de 28 de zile anul acesta, spune că a simțit presiunea de a fi ca sora ei, Kate.

”Ei voiau ca eu să fiu Kate Moss - partea a doua. Mi s-a spus că trebuie să slăbesc.

Aveam 18 ani și eram la New York Fashion Week. Trebuia să-mi subțiez talia până la 60 cm și am muncit până am ajuns la această mărime.

Mâncam o felie de pâine prăjită pe zi, am ajuns la silueta dorită și, iată, nu eram suficient de înaltă.

Nu e de mirare că am avut aceste probleme”.

Lottie a mai adăugat că faptul că sora ei, Kate, care și ea a băut și a consumat droguri în timpul carierei de model, a încurajat-o cât timp a fost la dezintoxicare.

Foto: Profimediaimages.ro