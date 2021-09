Prezentă pe covorul roșu la Met Gala, eveniment ce are loc în fiecare an la New York (SUA), Lourdes Leon a ținut să le arate tuturor că nu obișnuiește să se epileze. Astfel, fiica Madonnei a ridicat mâinile atunci când toate aparatele foto erau îndreptate către ea, pentru ca lumea să vadă că are păr la subraț.

Așa cum era de așteptat, imaginile pe care le-au făcut publice cei de la Profimedia fac acum înconjurul internetului.

Vezi și: Am făcut armata la Untold