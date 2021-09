Lucy Lawless, despre posibilitatea de a reveni în rolul Xena la 53 de ani: „Discuția asta m-a obosit”

Lucy Lawless are rol principal în seria polițistă My Life Is Murder, care a ajuns la sezonul 2. Actrița de 53 de ani, care s-a reunit recent cu fosta colegă de platou Renée O’Connor (Gabrielle din Xena), a fost întrebată dacă au luat în discuție o reluare a serialului la 20 de ani de la terminarea lui.

Lucy Lawless a mărturisit că au vorbit despre acest lucru, însă i se pare că povestea Xena este încheiată.

„Se poate să fi vorbit. Nu-mi amintesc. Nu e o prioritate să vorbim despre asta, fiindcă oamenii discută deja de ani de zile și suntem cam obosite de această discuție”, a mărturisit actrița pentru metro.co.uk, adăugând că nimic nu e exclus.

Lansat în septembrie 1995, serialul Xena: Prințesa Războinică s-a bucurat de un succes uriaș. Vreme de șase sezoane, până în 2001, seria a fost lider de audiență.

Lucy a fost norocoasă să joace în serial, iar asta se datorează celor două episoade din Hercules: The Legendary Journeys în care a jucat rolul Lysia. Actrița n-a fost prima alegere pentru cele două apariții episodice, însă a primit rolul după ce actrița Vanessa Angel, inițial distribuită în serial, s-a îmbolnăvit înainte de filmări.

Lucy Lawless este căsătorită, din 1998, cu Robert G. Tapert, producătorul executiv al serialului Xena: Prințesa Războinică. Împreună au doi băieți, Julius Robert Bay și Judah Miro. Actrița a mai fost căsătorită cu Garth Lawless, în perioada 1988 – 1995, cu care are o fiică pe nume Daisy.

Fotografii: Profimediaimages.ro/Getty Images

