Maci Currin, femeia cu cele mai lungi picioare din lume: „Sunt una din 7 miliarde”

Viața lui Maci Currin s-a schimbat radical anul trecut, când a trimis reputatei comisii a Guiness World Records dovada că deține cele mai lungi picioare din lume. În octombrie 2020, a primit confirmarea că a bătut recordul anterior, deținut de rusoaica Ekaterina Lisina.

Cu 135,267 cm, cât măsoară piciorul ei stâng, și cu cei 134,3 cm ai piciorului drept, Maci Currin a fost desemnată adolescenta și femeia cu cele mai lungi picioare din lume. În martie 2021 ea este tot pe primul loc în lume la acest capitol, performanță care i-a schimbat viața complet.

„E o nebunie. Mi-a schimbat toată viața. E puțin copleșitor, dar vreau să pot inspira și alți oameni înalți”, s-a destăinuit ea pentru today.com.

În prezent, ea are 2 milioane de fani pe TikTok și 73.000 de urmăritori pe Instagram.

Tânăra este elevă în ultimul an la un liceu din Cedar Park, Austin (Texas), și spune că are dificultăți în a-și găsi haine pe măsură și când trebuie să conducă autoturisme.

„Mașinie sunt dificile. În unele nici nu intru, pentru că picioarele sunt prea lungi pentru ele. Astfel, trebuie să mă crăcănez”, spune adolescenta, care joacă volei la școală. Nicio minge nu trece de ea.

Maci Currin spune că a fost o victimă a bullying-ului, din cauza copiilor care o umileau pentru înălțimea ei ieșită din comun. Acum are 2,08 metri și a fost mereu mai înaltă decât copiii de vârsta ei.

„Copiii nu mă umileau pentru picioarele mele, ci pentru că eram mai înaltă decât toți ceilalți. Așa că am încetat să-mi mai pese de ce cred oamenii despre mine. Și imediat ce am încetat să-mi mai pese, nu am mai fost afectată de nimic”, dezvăluie Maci.

Acum este foarte mândră de ea și se declară unică, „una la 7 miliarde”.

Adolescenta locuiește împreună cu părinții și spune că vrea să studieze Managementul afacerilor în afara SUA.

Fotografii: Getty Images

