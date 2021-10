Mădălina Ghenea: “Aceasta a fost cea mai deprimantă săptămână din viața mea”. Ce a pățit vedeta

“Cred că este greu să spui adevărul pe Instagram, pentru că oamenii au tendința să arate numai părțile bune, momentele fericite, care dau bine… Adevărul este că sunt în Mexico City de o săptămână, lucrez non stop și asta cu siguranță a fost cea mai deprimantă săptămână din viața mea”, a mărturisit Mădălina Ghenea.

Vedeta le-a mai dezvăluit fanilor că luat toate mesele singură, în camera de hotel.

“E chinuitor să fiu departe de fiica mea”

Mădălina Ghenea i-a simțit lipsa fiicei sale. “E greu fără ea. Nu am niciun prieten aici”, a mai spus vedeta, bucuroasă însă că a întâlnit un fotograf talentat, alături de care a avut ocazia să lucreze. “Am pozat pentru coperta unei reviste timp de două zile, iar acestea au fost singurele momente în care am ieșit din hotel. Nu am văzut nimic în Mexico City, în afară de locația unde a avut fost ședința foto”

“Acum sunt pregătită pentru cea mai mare și cea mai periculoasă aventură din viața mea”

Mădălina Ghenea i-a făcut curioși pe fani, cu un teasing pentru un viitor proiect. “Vă voi povesti în curând”.

