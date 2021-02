Mădălina Ghenea, apariție divină în costum de baie! Cum s-a filmat actrița pe Instagram

Frumoasa româncă se află în vacanță de câte zile, într-o destinație exotică, însă nu le-a dezvăluit încă fanilor locul pe care l-a ales. Mădălina Ghenea a făcut un Q&A (Întrebări și Răspunsuri nr. red) pe Instagram și le-a răspuns fanilor la câteva întrebări.

Deși a fost întrebată unde se află, actrița a evitat să răspundă, spunând doar că este “într-un loc frumos”. Întrebată ce își pune în bagaj atunci când pleacă în vacanță, Mădălina a spus că este obsedată de costume de baie și că deși își umple valiza cu ele, atunci când ajunge la destinație își cumpără altele.

Și pentru că a vrut să le arate fanilor ce poartă, Mădălina s-a filmat într-un costum de baie super sexy, din tricot, format dintr-un slip minuscul și un sutien mult prea mic pentru formele ei generoase.

Mădălina a mai vorbit și despre rutina zilnică de frumusețe. Întrebată ce sfat ce și-ar da dacă s-ar întâlni cu ea pe vremea când avea 18 ani, Mădălina a răspuns: „Întotdeauna am fost o persoană bună și am încercat să ajut oamenii. Sunt mulți cei care mi-au ieșit în cale și au cerut ajutor. Cred că ar fi trebuit să fiu un pic mai selectivă. Am încredere prea repede în toată lumea”.

Fotografii: Getty Images/ Instagram officialmadalinaghenea

