Mădălina Ghenea clarifică lucrurile. Cine este bărbatul cu care s-a distrat pe iaht, în Portofino

După ce a dat lovitura la Hollywood și a primit un rol în filmul “House of Gucci”, alături de nume ca Lady Gaga sau Al Pacino, Mădălina Ghenea își face timp și pentru distracții.

Superba actrița a fost surprinsă de paparazzi în timp ce se bronza pe un iaht, în compania unui Italian, pe nume Andrea Castagnola. După ce presa a scris că bărbatul misterios de pe iaht ar fi noul iubit al brunetei, Mădălina a reacționat pe Instagram.

Mădălina Ghenea și Andrea Castagnola, surprinși de paparazzi pe un iaht în Portofino (Foto: Profimedia Images)

“Ne cunoaștem de câțiva ani și am fost de foarte multe ori fotografiați împreună, chiar am postat pe Instagram sute de poze și video-uri împreună, tocmai pentru că nu avem nimic de ascuns. Îmi pare rău să vă dezamăgesc a cincea oară în doar câteva săptămâni, dar eu și Andrea Castagnola nu formam un cuplu, mă amuză foarte tare că în fiecare an, de câțiva ani este tot ‘noul iubit’ când de fapt este doar ‘vechiul’ meu amic”, a scris Mădălina pe contul de socializare.

Actrița locuiește de câțiva ani în Italia, alături de fiica ei. Mădălina are o fetiță, pe nume Charlotte, din relația cu afaceristul Matei Stratan. Românca a mai avut relații oficiale cu actorul Gerard Butler și designerul Philip Plein. Despre ea s-a scris și că s-a iubit cu Leonardo DiCaprio, Adrien Brody și Vito Schnabel.

Numele Mădălinei a ajuns în presa din toată lumea în octombrie 2011, când a fost surprinsă de paparazzi în balconul camerei de hotel în care actorul Leonardo DiCaprio a stat în timpul filmărilor la pelicula ”Marele Gatsby”.

