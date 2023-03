Mădălina Ghenea, dezvăluire șocantă. A fost hărțuită timp șase ani de un bărbat: "Am fost foarte speriată"

Recent, în emisiunea "Verissimo" din Italia, moderată de Silvia Toffanin, Mădălina Ghenea a făcut o dezvăluire șocantă - a fost hărțuită de un bărbat timp de șase ani.

Stabilită în Italia, împreună cu fiica ei, Charlotte, românca a povestit pentru emisiunea respectiva cum a fost victima hârțuirii vreme de șase ani, de un bărbat care a fost idendificat ulterior de către autoritățile italiene.

„Din păcate, în ultimii șase ani, am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul', a povestit Mădălina în emisiune, potrivit Libertatea.

Aceasta a mai povestit cum la început nu a luat masuri împotriva "fanului obsedat", întrucât a crezut că este un lucru obișnuit adus de faimă, însă, pe parcurs, insistențele fanului s-au transformat în hărțuire:

„La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meserii mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru".

Sursă foto: Instagram