Mădălina Ghenea, mesaj surprinzător din partea mamei lui Elon Musk: „Îmi pare rău că...”

Mădălina Ghenea este o apariție pe care nimeni nu o poate ignora! Aceasta este extrem de frumoase, poartă cele mai calitative obiecte vestimentare și strălucește indiferent de evenimentul și hainele pe care le poartă. Recent, ea a participat la Festivalul de Film de la Cannes 2022, acolo unde a purtat o superbă rochie creată de celebrul designer Zuhair Murad, și accesorizată cu bijuterii prețioase. Ea a atras atenția tuturor celor prezenți atât în persoană, cât și pe rețelele de socializare. Mama lui Elon Musk, Maye, a fost cea care i-a lăsat un comentariu pe Instagram frumoasei românce.

Mama lui Elon Musk se pare că nu s-a intersectat pe covorul roșu cu Mădălina Ghenea, motiv pentru care i-a lăsat un comentariu la fotografia postată de la Festivalul de Film Cannes.

„Îmi pare rău că nu te-am văzut la Festivalul de la Cannes”, a scris Maye Musk într-un comentariu.

În cadrul evenimentului „World Influencers and Bloggers Awards”, desfășurat la Cannes, ea a fost premiată. La scurt timp după, a vorbit pe rețelele de socializare despre acest moment.

„Mulțumesc pentru premiu! Susțin Ucraina la @festivaldecannes @wibaglobal. Am început să lucrez când aveam 14 ani și m-am obișnuit să călătoresc sau să lucrez aproape în fiecare zi. Când eram însărcinată cu fiica mea, Charlotte, am simțit că nu făceam suficient. Dintr-o dată am avut prea mult timp la îndemână și mereu am avut această mare dorință de a reuși să alcătuiesc o echipă, să descopăr noi talente și să le susțin, să le ofer posibilități mari, așa că am decis să înființez o companie de producție. Această companie mi-a oferit posibilitatea de a propune tinere talente, regizori și fotografi mărcilor cu care lucrez”, a scris actrița pe contul ei de Instagram.

Mai mult decât atât, ea le-a mulțumit oamenilor din Ucraina alături de care a lucrat de-a lungul timpului, dar și prietenei sale foarte bune, a cărei țară de proviniență a fost distrusă de trupele rusești.

„Datorită bunei mele prietene ucrainene @tetyanaveryovkina am avut șansa să-i cunosc pe uimitorii fotografi @vicoolyasaida Saida și Viktoriia, am reușit să o am pe Saida aici cu noi în seara asta, a călătorit timp de 8 ore pentru a fi alături de noi. Sunt ucraineni și, de când i-am cunoscut, nu am încetat să lucrez cu ei, împreună am filmat campanii la nivel mondial, mărcile cu care lucrez s-au îndrăgostit de ei și este uimitor să văd cum reușesc să facă față unuia dintre cele mai rele scenarii posibile, un război, într-un mod atât de incredibil, atât de profesionist. Le-am considerat întotdeauna în primul rând parte din familia mea, dar serios avem de-a face aici cu super eroi, acest premiu este pentru fetele mele, pentru femeile în general, care reușesc să fie mame pline de farmec, având și job-uri, în timp ce se confruntă cu războiul și pierderea și atâta durere. Am fost aici în seara asta pentru voi și pentru această țară care a adus în viața mea pe unii dintre cei mai talentați oameni pe care îi cunosc. Tot respectul și sprijinul meu pentru Ucraina! Mulțumesc că m-ați primit”, a mai spus ea.

Sursă foto: Mădălina Ghenea/Instagram, Profimedia

