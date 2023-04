Mădălina Ghenea, show incendiar în lenjerie intimă. Este poate cel mai senzual clip în care a apărut vreodată

Recent, vedeta a participat la filmările unei reclame pentru lenjerie intimă, iar clipul a fost postat deja pe rețelele sociale. „Este poate cel mai senzual filmuleț în care a apărut vreodată”, spun unii urmăritori ai contului ei de Instagram.

Sute de mesaje de admirație au început să curgă pe pagina ei. „Iar ai dat peste cap jumate’ din bărbații din România și nu numai”, „Voi cheltui 5.000 de euro pe un oftalmolog, multumesc mult”, „Mamma mia”, „Nu mai am cuvinte”, „Cea mai frumoasă femeie din Univers”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Chiar dacă mulți admiratori consideră că are forme perfecte, Mădălina Ghenea tinde să-i contrazică:

”Adevărul este că sunt o persoană normală, nu am picioare kilometrice, am celulită și puțină burtă, nu am fundul perfect, dar poate că cei 20 de ani de muncă m-au învățat cum să pozez și să-mi ascund defectele”, a spus ea într-o postare pe Instagram.

Sursă foto: Madalina Ghenea

Vezi și: