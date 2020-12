Madonna, apariție șocantă la 62 de ani! Are picioarele pline de ventuze și i se vede o cicatrice: „Recuperare”

Celebra cântăreață face tot posibilul pentru a le arăta fanilor că refuză să îmbrătrânească, iar din când în când mai postează în mediul online și câteva fotografii în care apare îmbrăcată cât mai sumar.

Cunoscută ca o personalitate lipsită de inhibiții, Madonna a postat zilele trecute pe Instagram un selfie în care apare în lenjerie intimă, însă imaginea i-a îngrijorat pe internauți: în fotografie, artista apare cu mai multe urme de ventuze pe picioare și chiar cu o cicatrice!

„Recuperare”, „ventuze” și „cicatrice frumoasă” a scris Madonna peste imaginea care a făcut rapid înconjurul lumii.

foto: Instagram Madonna; Getty Images

Vezi și: Mariah Carey a scris „All I Want for Christmas Is You” în 15 minute - Trending Review cu Daragiu - episodul 52