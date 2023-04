Mai sexy de atât e imposibil! Cum apare Inna în cel mai recent videoclip: „Ești perfectă!”

Cântăreață poartă un outfit super sexy și apare mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Înconjurată de dansatori, Inna s-a lăsat fotografiată purtând doar un sutien transparent și o fustă mini, cu vedere la bikini.

Imaginile au adunat zeci de mii de inimioare și numeroase comentarii. „Ești perfectă!”, „Incredibil de sexy!”, „Ăsta va fi hitul anului 2023!”, „Oh, Dumnezeule! Ești divină!”, „Cât de hot poți fi! Melodia va avea sigur succes”, sunt câteva dintre mesajele postate de urmăritorii vedetei.

INNA revine cu cea de-a doua parte a albumului “Just Dance”, care include 5 piese compuse și produse pe durata a 16 zile, timp în care a stat izolată în Dance Queen’s House în cadrul celei mai lungi sesiuni, aflată la cei de-al treilea sezon.

”Just Dance #DQH2” continuă direcția electronic dance a primei părți și surprinde noua viziune a artistei asupra acestui gen.

Tracklist-ul include „Can’t Give You Up”, „Follow Me”, „In My Mind”, „Que Dolor” și „Queen of the Club”, 5 piese lansate cu 5 videoclipuri create de Florin Burlacu și Andrei Via. Piesele au fost scrise de Adelina Stîngă (Iraida), Sebastian Barac, Marcel Botezan, Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoleanu, produs de Marcel Botezan, Alex Cotoi, Sebastian Barac, versuri de Adelina Stîngă (Iraida), Elena Alexandra Apostoleanu.

INNA, unul dintre cei mai de succes artiști din România, cu o carieră internațională impresionantă, a depășit un nou prag important: 10 miliarde de vizualizări și streamuri. Acesta este, de asemenea, un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, cu colaborări cu artiști de relevanță români și internaționali precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.

În 2022, INNA a marcat un nou succes: este artista cu cele mai multe videoclipuri pe YouTube (269) depășind 1 milion de vizualizări în lume, potrivit Kworb, dar și artista cu cele mai multe vizualizări pe YouTube din Europa (excluzând Regatul Unit).

Fotografii: Instagram