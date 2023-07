Mai sexy de atât este imposibil! Demi Rose, în cel mai decupat costum de baie: „Ne-ai lăsat fără cuvinte!”

Vara asta, Demi Rose și-a mutat reședința la Ibiza, cunoscută și ca „insula care nu doarme niciodată”.

Influencerul care are peste 20 de milioane de fani pe contul de Instagram a postat câteva cadre spectaculoase din vacanță. Internauții n-au avut ochi pentru peisaje și asta pentru că Demi și-a făcut apariția în cel mai decupat costum de baie.

„La tine totul e perfect!”, „Doamne, ești dintr-un alt vis!”, „Demi, ești o zeiță!”, „Arăți incredibil, ”, „Ne-ai lăsat fără cuvinte!”, „Este o încântare să te privim!”, „Ești cea mai sexy femeie din lume!”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de Demi pentru apariția de la piscină. (Mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai jos)

Demi Rose a ajuns în atenția presei în 2016 după ce a fost fotografiată la brațul rapperului Tyga. Britanica face avere din contul de Instagram, dar și din cel de OnlyFans.

Acum doar călătorește, se bucură de vacanțe și participă la evenimente mondene, însă Demi a mărturisit că adolescența sa nu a fost una deloc ușoară. “Mi-am urât copilăria. A fost greu pentru mine: la școală eram ținta bullyingului, am fost agresată de părinți, iar de la 17 ani am fost nevoită să am grijă timp de 7 ani de mama mea, care a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile în urma unui atac de cord. Multă lume mă judeca greșit, dar cei care ajung să mă cunoască spun că sunt cea mai drăguță persoană, cu o inimă bună”, a spus Demi Rose într-un Q&A pe Instagram.

Fotografii: Instagram