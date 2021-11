Maia Morgenstern are coronavirus. “Am evitat o tragedie”

Pe 4 noiembrie, fără a oferi prea multe detalii, Maia Morgenstern a dezvăluit că a fost internată în spital pentru scurt timp. “Sunt profund recunoscătoare, am toate motivele. Am fost tratată cu grijă, cu atenție, cu seriozitate și profesionalism. Dar, dincolo de toate, cu omenie”, a scris actrița fără a spune care a fost motivul.

Astăzi, însă, Maia Morgenstern a dezvăluit că are COVID-19 și că deja se află în a doua săptămână de la infectare. “M-am testat alaltăieri, negativ. M-am testat ieri, negativ. M-am testat și astăzi (pentru că urma să am spectacol): POZITIV. Evident, am anulat totul. Evident, m-am prezentat la medic din primul moment. Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aș fi putut infecta la rândul meu alți și alți colegi, parteneri de scenă, de muncă. Evident, am urmat cu sfințenie tratamentul prescris.

E modul meu de a incerca să scutesc oamenii din jurul meu de povara și spectacolul cumplit al unei forme grave de boală. Felul meu de a spune: mulțumesc, domnilor și doamnelor doctor, asistente și asistenți, personal medical. Prețuiesc enorm efortul vostru!”, a scris actrița pe Facebook.

Sursă foto: Facebook