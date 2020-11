Maia Sandu, noul președinte al Republicii Moldova, detalii despre viața sa personală

Într-un interviu realizat de vloggerul Dorin Galben, acum câteva luni, Maia Sandu a vorbit despre viața personală, mai ales că de multe ori contracandidații săi au criticat-o pentru faptul că nu este căsătorită și nu are copii.

În cadrul acestui interviu, Maia Sandu a precizat că își dorește să înfieze un copil, că a studiat procedura și că nu va renunța la acest gând.

„M-am gândit și am și încercat să investighez procedurile. Nu am renunțat la acest lucru. Din păcate, din ce am înțeles există niște procese viciate și există și corupție în tot acest proces. Sper, într-o zi, să reușesc să mă clarific”, a spus ea.

Maia Sandu a mai precizat și cât de mult o deranjau în trecut întrebările despre căsnicie.

„Bineînțeles că mă deranjau. Pe fiecare om îl deranjează să te sâcâie cineva la cap. […] Deja demult nu mă mai întreabă nimeni. Nu țin minte, dar la un moment au dispărut aceste întrebări”, a spus ea.

„Nu-mi mai aduc aminte ce le răspundeam. Probabil ziceam că sunt în căutarea omului perfect și nu l-am găsit”, a dezvăluit politiciana.

Întrebată dacă regretă că s-a dedicat mai mult carierei profesionale decât vieții personale, politiciana spune că nu are regrete legate de acest aspect.

Întrebată de Dorin Galben câți bani primea în calitate de premier, Maia Sandu a declarat că salariul brut era de aproximativ 19 mii de lei, iar cel net cobora până la 15 mii, fără a beneficia de alte adaosuri la salariu.