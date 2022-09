Maisie Williams, actrița din Game of Thrones, detalii despre relația traumatizantă cu tatăl ei: "Mi-a marcat copilăria"

Confesiunea actriței, în vârstă de 25 de ani, a venit în cadrul podcast-ului "The Diary of a CEO", unde a vorbit, fără a oferi prea multe detalii concrete, despre comportamentul abuziv al tatălui ei.

”Ca și mic copil, sub opt ani, am avut o relație traumatizantă cu tatăl meu. Relația asta m-a consumat mult, mi-a marcat copilăria. Am avut probleme cu somnul de când mă știu și cred că sunt cauzate de lucrurile traumatizante care mi s-au întâmplat în copilărie și despre care nici n-am știut că sunt greșite”, i s-a adresat ea prezentatorului, Stevem Barlett, potrivit Page Six.

Totodată, Maisie Williams a mărturisit că se simțea diferită de ceilalți copii, deoarece nu înțelegea de ce nu simțeau și ei durerea și frica care o încercau pe ea.

Actrița a refuzat să intre în mai multe detalii privind comportamentul tatălui ei, deoarece i-ar afecta "familia, dar și alte rude", însă a dezvăluit că mama sa, Hilary Pitt Frances, a fugit de tatăl ei când aceasta avea doar patru ani.

"A fost rău înainte de asta", a precizat Williams, care este cea mai mică dintre cei patru frați ai ei.

Deși se afla la o vârstă fragedă, Maisie Williams a înțeles că ceva nu era în regula în viață ei atunci când o învățătoare a întrebat-o daca îi este foame și dacă a luat micul dejun, la care aceasta a răspuns că " nu are ce să mănânce".

În timp ce își continua povestea despre copilăria traumatizantă, Williams a izbucnit în lacrimi spunând: "Au pus întrebările corecte. Am avut atât de mulți oameni care m-au iubit și au ținut atât de mult la mine, dar niciodată nu mi-au pus întrebările corecte, prin care să pot spune cu adevărat ce nu era în regulă".

Ulterior, mama să s-a prezentat la scoală cu frații ei, moment în care actrița s-a temut că vă fi luată de lângă tatăl ei.

"A fost foarte, foarte greu, pentru că încă mai voiam să mă lupt și să spun: "Nu! Aceste lucruri nu sunt rele! Încerci să mă îndepărtezi de tatăl meu și asta este greșit!"'. Pentru că eram că și cum aș fi fost îndoctrinată într-un fel".

Williams a mai spus că în acea zi a simțit că "întreaga ei lume s-a dat peste cap", împărtășind că, deși s-a simțit bine să scape de tatăl ei, era conștientă că era împotriva a tot ceea ce "știa că este adevărat".

Sursă foto: Getty

Vezi și: