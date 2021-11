Mama Selenei Gomez, la un pas de moarte din cauza unei pneumonii

În urmă cu patru ani, fosta iubită a lui Justin Bieber a anunțat că a suferit un transplant de rinichi. Selena Gomez este diagnosticată și cu lupus și s-a luptat ani de zile cu depresia.

Problemele de sănătate nu au ocolit-o nici pe mama artistei, care a făcut câteva mărturisiri tulburătoare pe contul de Instagram.

“Nu aveam de gând să discut vreodată despre asta, dar știam deja de când a apărut coperta Entrepreneur că voi primi o mulțime de mesaje despre greutatea mea. (...) Am ieșit din spital în urmă cu trei săptămâni jumătate. Am ajuns acolo cu dublă pneumonie. Mi s-a spus că mai am câteva zile de trăit. Doar un miracol, sprijinul doctorilor și iubirea familiei și prietenilor m-au ajutat să rezist. M-am luptat. Doctorii spun că sunt una dintre puține persoane care au reușit să supraviețuiască. Am luat 27 de kilograme și m-am ales cu o inflamație din cauza infecției. (...) Sunt sănătoasă și lucrez să-mi găsesc echilibrul. Este un miracol că sunt azi aici și nu-mi pasă dacă poart mărimea 16 sau 8. Multă dragoste tuturor”, a scris mama Selenei Gomez pe Instagram.

Mandy Teefey (45 de ani) a postat și un mesaj primit de la un internaut, dar și câteva imagini de pe patul de spital.

Mandy a realizat recent un pictorial pentru revista Entrepreneur, alături de fiica Selena, iar câțiva cârcotași i-au reproșat că ar trebui să slăbească și chiar s-au oferit s-o ajute contra unor sume de bani.

