Manel Monteagudo recunoaște că nu a stat 35 de ani în comă și își cere scuze. Ce spun medicii despre acest caz

La o zi de la apariția știrii, El Mundo relatează că Manel Monteagudo nu ar fi fost în comă 35 de ani. Bărbatul a dezmințit totul în cadrul unei emisiuni TV, La hora de La 1.

„Nu am fost niciodată în comă, este adevărat că am căzut de la șase metri și am fost internat. Din cauza accidentului, în acești 35 de ani am avut între 14 și 16 leșinuri zilnic”, a spus acesta.

Manel Monteagudo reconoce que no estuvo 35 años en coma y pide disculpas "Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, en ningún momento mi pretensión era semejante cosa. Asumo toda la culpabilidad y acepto lo que me digan" cc/ @SIntxaurrondo https://t.co/bmypCzsCpH pic.twitter.com/JBkrOPp16T — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 12, 2021

Prima dată, bărbatul spunea că la 23 de ani a rămas în comă de la cădere și nu s-a trezit până în 2014, când avea 57 de ani. Acum, după amploarea pe care a luat-o dezvăluirea, a decis să dea înapoi.

Poate cineva să se trezească din comă după 35 de ani și să aibă o viață aparent la fel de normală precum cea pe care o are Manel Monteagudo astăzi?

„Desigur, sună ciudat, foarte ciudat”, spune neurologul clinician Ayoze González, citat de ziarul spaniol. „Nu spun că este imposibil, dar este extrem de greu de înțeles. Dacă ar fi fost în stare vegetativă, așa cum s-a spus, probabilitatea ca 35 de ani mai târziu să-și revină este aproape inexistentă”. În asemenea cazuri, mușchii se pot atrofia și ai multe alte probleme, a mai spus medicul.

