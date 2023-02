Marc Anthony așteaptă al 7-lea copil. Noua lui soție, mai tânără cu 31 de ani decât el, este însărcinată

Cei doi au dat vestea fanilor cu ocazia Zilei Îndrăgostiților: au postat o imagine cu burtica Nadiei, fosta Miss Paraguay. Pentru Nadia, în vârstă de 23 de ani, este primul copil.

“Cel mai tare Valentine’s Day! Mulțumim pentru aceasta binecuvântare!”, au postat cei doi. Vestea vine la numai doua săptămâni de la nunta fastuoasă, plină de vedete, care a avut loc la Miami.

Nadia este cea de-a patra soție a lui Marc Anthony. Cântărețul a mai fost căsătorit, în trecut, cu o câștigătoare de Miss Univers, Dayanara Torres, însă, de departe, cea mai cunoscută fostă a sa este Jennifer Lopez. În afară de cele două, Marc Anthony a mai ajuns la altar cu Shannon De Lima, cu care s-a căsătorit după despărțirea de Jennifer Lopez.

Din căsniciile și relațiile sale din trecut, Marc Anthony are 6 copii, inclusiv gemeni cu J Lo."Oricine s-ar fi uitat din afară ar fi zis că viaţa mea era extraordinară. Aveam un soţ şi doi copii frumoşi. Apăream la «American Idol» şi aveam o melodie nouă, «On the Floor», care era pe locul întâi peste tot în lume. Ce nu ştiau oamenii era că viaţa mea nu era atât de bună. Relaţia mea se destrăma şi eram îngrozită. A fost un moment din acela când eşti atât de speriată că nici nu poţi să ţipi. Într-un puseu de frică şi panică, m-am uitat la Benny şi la mama şi mi-au ieşit pe gură cuvintele: «Nu cred că mai pot fi cu Marc», apoi am izbucnit în plâns", a spus Lopez, în trecut, despre relația cu Marc Anthony.