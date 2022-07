Maria Dragomiroiu a spus de ce nu a mai făcut plajă de 20 de ani: „S-a făcut o mare greșeală”

Potrivit celor de la Click, celebra solistă de muzică populară a firmat că este pudică și că ar dura prea mult pentru a găsi o plajă pe placul ei, adică să fie cât mai pustie posibil.

„Stau la hotel, la etajul 6, văd marea de sus și mă simt bine, stau cu ușa deschisă la balcon, bate briza. Vin așa de obosită aici că îmi mai revin și eu și mă mai odihnesc. Eu nu mai fac plajă de ani de zile, de cel puțin 20 de ani. Sunt un om pudic. Unde să merg? Să ies la plajă unde nu e lume îmi trebuie timp, să iau mașina, să caut un loc… Mergeam înainte spre Agigea, unde este o plajă sălbatică. Dar, în general, nu merg la plajă, punct! Așa, prefer să stau în cameră, am toate condițiile. Sigur, nu trebuie să facă toată lumea ca mine. În plus, eu nu suport căldura și nu cred că aș putea rezista mult pe plajă. Ca să nu fiu chiar atât de albă, am stat la soare prin curte câte jumătate de oră în câteva reprize, printre treburile pe care le aveam de făcut. Cu prețurile la mare cred că s-a făcut o mare greșeală. După ce că viitorul nu e roz și sunt atâtea probleme, să ceri 100 de lei doar pentru parcare, cât am văzut, nu se poate! Sau că șezlongul este nu știu cât… Nu știu, ar trebui să existe un echilibru. Te mai uiți și în jur, să vezi cum fac alții. Trebuie să fie omenește”, a spus Maria Dragomiroiu.

