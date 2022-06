Maria Dragomiroiu dezvăluie secretele unui păr sănătos

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România. Aceasta nu doar că are un talent incredibil din punct de vedere vocal, dar și o imagine extrem de cunoscută la noi în țară. Părul său lung a făcut-o pe artistă să iasă în evidență. Iată cum are grijă de el și ce evită să facă!

Interpreta de muzică populară a recunoscut faptul că nu își aranjează niciodată părul la salon. Motivul ar fi modul în care îi este spălată podoaba capilară. Maria Dragomiroiu susține că specialiștii nu reușesc să îi curețe cum trebuie părul, iar din acest motiv preferă să aibă singură grijă de el. Mai mult decât atât, este atentă cu produsele pe care le folosește. Ea a menționat că, în trecut, folosea săpun de casă drept înlocuitor al șamponului.

În ceea ce privește tratamentele și măștile pentru păr, Maria Dragomiroiu a recunoscut că în ultimii ani nu a mai apelat la astfel de proceduri. Cu toate acestea, în trecut, ea își făcea propriul amestec din ou, ulei de ricin și de măsline, pe care îl lăsa să acționeze timp de câteva minute.

„Niciodată nu am fost la salon, singură mă aranjez, părul este aşa lung, cum să mă duc să-l spăl într-o chiuvetă la un salon, nu are cum, nu se spală bine! Eu ştiu ce îi trebuie şi trebuie să am loc, apă curgătoare multă, cu duşul, să îl simt eu la mână că este foarte bine limpezit şi ştiu când e gata. Odată, acum mai mult de 15 ani, am spus că atunci când mi-a căzut foarte mult părul, nu l-am putut opri decât spălându-l cu săpun de casă, şi făcând un tratament cu ou, ulei de ricin şi ulei de măsline, amestecate şi date pe păr. Asta am făcut acum 15-20 de ani. Acum nu mai e aşa pentru că nu puteam să merg cu săpunul de casă peste tot pe unde am fost prin lumea asta mare, că nu puteam să trec de vamă, aş fi avut probleme, dar nu mi-a mai trebuit. Părul s-a redresat”, a declarat ea pentru click.ro.

Mai mult decât atât, artista are un ritual pe care îl urmează și pe care nu îl încalcă aproape niciodată. Aceasta nu își aruncă părul în chiuvetă sau la gunoi, ci îl taie în secțiuni mici și îl împrăștie pe iarbă, în grădină.

„Nu aplic nici un tratament pentru păr. Doar iubirea! Niciodată nu îmi arunc părul în chiuvetă sau în toaletă, cum fac alţii, din păcate. Nu e vorba de superstiţie, e vorba de iubire! Cum să arunc în gunoi, la mizerie, părul care mi-a adus atâta popularitate, faimă, bucurie? Mă simt bine când este spălat, mă simt admirată! Cum să arunc părul meu la gunoi? Îl strâng, îl fac păpuşele mici, îl duc acasă şi o dată la o lună, îl tai pe iarbă. Părul nu se degradează foarte repede, degeaba l-aş arunca pentru că îl ia vântul, îl tai mărunt, am această plăcere, să tai acele păpuşele din părul meu cu foarfeca mărunt şi îl arunc în grădină, prin iarbă, oriunde, să fie în aer liber”, a mai spus ea pentru sursa menționată.

Sursă foto: Maria Dragomiroiu/Facebook