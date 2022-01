Maria Georgiana, model celebru pe OnlyFans: "Am avut oferte de la milionari cunoscuți din București"

Pentru Adevărul, tânăra a povestit:

"În medie fac 100 de abonați pe zi, chiar dacă sunt și unii care se reabonează, nu stau să număr exact. Boom-ul meu a fost după ce am apărut prima dată în presă, am făcut în ziua aia 4.000 de dolari, cam așa!”

Chiar dacă face foarte mulți bani, tânăra a refuzat oferte de la producătorii de filme pentru adulți, dar și de la..fani:

“Tu poți să îmi scrii mie și să îmi spui că îmi dai 50.000 de euro, dar poate tu nu ai să îmi dai 50.000 de euro! Am avut oferte de 10.000, 20.000, nu știu, foarte multe, îți dai seama că primesc în fiecare zi oferte, am avut chiar și de pe la milionari din București cunoscuți. Au venit în Iași și mă sunau pe Instagram, dar eu, dacă nu am o conexiune cu cineva, o chimie, să ne știm, nici măcar nu ies la cafea!”





FOTO: MARIA GEORGIANA INSTAGRAM