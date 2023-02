Maria Lungu, mai sinceră ca niciodată! Fosta Războinică de la Survivor a vorbit despre viața sa amoroasă

Maria Lungu a participat la Survivor România 2023, acolo unde a reușit să se impună în fața colegilor de trib, dar în stilul său caracteristic. Unii au apreciat-o pentru ceea ce a făcut, iar alții au votat-o spre eliminare, lucru care s-a și întâmplat ulterior.

Ajunsă în țară, blondina a oferit mai multe declarații, printre ele numărându-se și cea legată de viața sa amoroasă. În cadrul unui interviu pentru Click.ro, fosta Războinică a menționat că nu are în plan să își caute alesul, așa că a decis să lase lucrurile să se desfășoare în mod natural.

„Nu îmi caut iubit, nu am timp de așa ceva acum! Consider că nu merge cu căutatul, adică atunci când vine Cupidon, te lovește de nu te vezi, nici măcar nu te aștepți... Plus că nu cred că este cazul să caut și nu înțeleg nici oamenii care fac asta. Eu mă simt foarte bine singură”, a declarat fosta concurentă Survivor 2023 pentru sursa amintită.

Maria Lungu, despre Mircea Eremia: „Are și iubită!”

Cât despre fosta relație cu Mircea Eremia, Maria Lungu a precizat că nu ar mai exista posibilitate de întoarcere, dar nu pentru că nu își dorește, ci pentru că acesta și-a făcut între timp o iubită.

„Cu Mircea nu m-am întâlnit după ce am venit de la Survivor și nici nu știu dacă o să mă întâlnesc, pentru că după câte am auzit, are și iubită. Nu am mai vorbit cu el. Ne mai dăm câte un mesaj la o perioadă de timp, destul de lungă, ce faci, cum mai ești și cam atât. Nu cred că o să existe o posibilitate să ne reîmpăcăm, am rămas așa ok unul cu altul și cam atât”, a spus ea pentru aceeași sursă.

Sursă foto: Instagram