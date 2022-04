Marina Voica nu renunță la tocuri nici măcar la 85 de ani. Cât de cochetă este artista!

În pofida faptului că s-a confruntat cu probleme majore de sănătate anul trecut, Marina Voica rămâne în continuare o fire energică, așa cum ne-a obișnuit ani la rând.

„Am susținut în martie un concert, la Sala Palatului, a fost foarte frumos. Eu nu fac playback, de obicei. Cânt totul live, dar, cum la Sala Palatului trebuia să sune totul foarte bine și ar fi trebuit să facem repetiții de sunet o zi întreagă și nu era timp, am combinat. Dar, pot cânta foarte bine și fără înregistrare. Mai mă întreabă unii și alții dacă iau miere sau gălbenuș de ou pentru voce. Dar, nimic nu iau, nici măcar nu-mi încălzesc vocea, uneori. Vin și cânt, ce-s figurile astea? Trebuie să dormi bine și să fii sănătos, asta este important.



Deși, eu am cântat și când mi-a fost rău, și nu era vorba numai despre răceli, ci despre ceva și mai rău. Eu mai cânt acasă, mă acompaniez singură la pian. Nu fac vocalize, înainte de concerte, Doamne-ferește! Ce, sunt cântăreață de operă?”, a declarat Marina Voica pentru ego.ro.

Celebra cântăreață cunoscută în special pentru melodia „Și afară plouă, plouă” a rămas la fel de cochetă, ca în anii de debut. Solista este plină de vervă la vârsta pe care o are și impresionează cu fiecare apariție. La 85 de ani are 45 de kilograme și e mulțumită de silueta ei. Artista recunoaște că nu poate să renunțe la pantofii cu toc, nici pe scenă, dar nici pe stradă.

„Pot să port și rochiile pe care le-am purtat și acum 60 de ani. Am slăbit, am cam 45 de kilograme. Dar, la înălțimea mea, am greutatea ideală. Eu port pantofi cu toc, pe scenă. Nu numai pe scenă, ci și pe stradă. Cum să pun pantofi fără toc pe scenă? Și port și încălțăminte sport, însă doar teniși cu toc ortopedic, ridicat. Fără tocuri parcă merg direct pe pământ!”, a mai spus artista.

Artista, care a trecut printr-o operație complicată în primăvara trecută, s-a recuperat miraculos.

Marina Voica, operație dificilă pe cord

În mai 2021, artista a trecut printr-o complicată operație pe cord deschis și multe clinici s-au ferit să realizeze intervenția. Artista avea leziuni severe la două valve ale inimii, iar viața îi era pusă în pericol. În cele din urmă, intervenția a fost un succes, iar artista s-a recuperat.

Foto Facebook