Mario Fresh, mesaj emoționant pentru Alex Velea: „Fără tine nu se putea”

Imediat după ce s-a aflat că Mario Fresh și Lino Golden nu mai sunt alături de Alex Velea, pe primele pagini ale tabloidelor se menționau multe motive care nu îi puneau într-o postură prea fericită pe cei doi. Aceștia, deși nu au mai avut colaborări, au știut întotdeauna că există o relație aparte între ei.

Recent, Mario Fresh a postat pe InstaStory o fotografie care a atras imediat atenția fanilor, în care apare alături de Alex Velea. Este evident că imaginea (VEZI IMAGINEA ÎN GALERIA FOTO DE MAI JOS) este realizată în urmă cu mai mulți ani, atunci când tânărul artist se afla la început de drum.

Mai mult decât atât, Mario Fresh a postat și un mesaj din care reiese că îi este recunoscător lui Velea pentru tot timpul investit în el:

”Fără tine, cu siguranță, nu se putea! Cu siguranță nu ajungeam aici. Cu siguranță drumul nu era același. Momentele frumoase sunt tatuate”, a scris Mario Fresh, în dreptul unei fotografii cu Alex Velea.

Alex Velea nu este singurul care a primit mulțumiri din partea lui Mario Fresh. Într-un moment de nostalgie, uitându-se prin fotografiile din telefonul lui, artistul a realizat că au existat mulți oameni care au participat direct la construcția artistului.

”Mă uitam acum prin poze. Am realizat că am avut cea mai tare adolescență și că toți oamenii din jurul mereu au pus câte o cărămidă (mai mică sau mai mare) la formarea mea. La formarea lui Mario Fresh. Le mulțumesc din toată inima pentru tot. Am muncit mult, am învățat de la ei. I-am ascultat. Am furat meserie. Le datorez numai mulțumiri!”, a mai scris cântărețul.

Sursă foto: Mario Fresh/Instagram, Alex Velea/Facebook