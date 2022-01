Marius Chivu, Rață din "Las Fierbinți": "Am slăbit de la plâns"

În viața reală, actorul mărturisește că e un om foarte sensibil, căruia îi place să se bucure cât poate de liniște și de tăcere. Și-a spus însă o parte din povestea de viață într-un podcast DA BRAVO semnat de Mihai Bobonete și a discutat chiar și despre subiecte pe care cu greu le atinge în mod normal.

Mai mult, i-a mărturisit colegului și prietenului său că a ajuns și la psihiatru din cauza unor stări emoționale:

„Am slăbit de la plâns! Am rupt de plâns! Alergăm ca proștii după bani și când se strică unul, se strică toți! M-am dus și la psihatru! Întâi am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. Ăla a scris, eu ziceam așa-așa... După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj.M-am certat cu el! Băi, dă-mi un masochism, ceva..."

La un moment dat, Marius Chivu a încercat să facă echipă de stand-up cu Ionuț Ciocia, Brânzoi din „Las Fierbinți”, dar nu s-au înțeles. Ulterior, când însuși Ciocia a fost invitatul lui Bobonete, Chivu a intrat prin telefon, a spus împăciuitor că în nicun caz nu are resentimente și că nu exclude colaborări viitoare.

FOTO: Las Fierbinți

