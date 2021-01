Marius Elisei, primele declarații după anunțarea divorțului său de Oana Roman

Marius Elisei a plecat chiar în preajma sărbătorilor și se pare că, deocamdată, se descurcă bine pe cont propriu. Pentru Click a declarat:





„Da, știu să gătesc și încă foarte bine. Îmi place foarte mult să gătesc. Eu mi-am făcut singur masa de Sărbători. Știu să fac orice, până și sarmale fac.”

Nu a dat detalii concrete despre viața personală și a evitat să spună ceva legat de Oana Roman, dar a dat de înțeles că îi e bine, chiar și cu aceste schimbări pe care le trăiește:

”Din punctul meu de vedere mă descurc bine pentru perioada pe care o trăim. Nu mă sperie Covid-ul, cred în acest virus, de aceea mă voi și vaccina.”

La rândul ei, Oana a declarat la Kanal D că:

“Marius își mai dorește un copil. Acum poate să-l facă. Nu moare nimeni că își crește singură copilul. Interesul principal e ca Isa sa se dezvolte cum trebuie. Ea a înțeles situația. Ea are o relație foarte ok cu Marius. (…) Eu sunt încă măritată cu acte! În momentul în care se va pronunța divorțul o să mă gândesc la altă relație. Eu nu mi-am găsit pe nimeni. Eu am o familie numeroasă care mă ajută în aceste momente grele. Este familia lui Pepe. Îmi este sprijin la orice oră. S-a speculat foarte mult despre relația mea cu familia lui Pepe. Eu m-am rugat să am un frate și Dumnezeu mi l-a dat, e Pepe. Mă știu cu el de 20 de ani, mama lui e ca mama mea. E cel mai puternic sentiment de securitate pe care îl am în viața asta.”

