Marius Elisei s-a mutat în casă cu noua sa iubită: „Ne e foarte bine împreună”

Marius Elisei și noua lui iubită au planuri mari de viitor, chiar dacă sunt împreună de doar o lună. Pe data de 3 septembrie, Oana Roman și Marius Elisei, care au împreună o fată, pe Isabela, și-au spus „adio” definitiv, iar acum fiecare își vede de drum. Chiar dacă separarea nu a fost lipsită de momente tensionate, între cei doi pare că s-au mai liniștit apele.

Cel care o duce cel mai bine este Marius Elisei, dat fiind faptul că a declarat că-și dorește un al doilea copil cu noua sa parteneră. Un alt pas important pe care l-a pus la cale și care, între timp, s-a și îndeplinit, a fost acela de a se muta alături de iubita sa.

„De ce nu?! (n.r. se gândesc la un viitor împreună, să aibă un copil) Nu știm ce ne rezervă viața. Suntem mulțumiți că suntem împreună, suntem fericiți împreună. Ne bucurăm unul de celălalt. Ne e foarte bine împreună.

Da (n.r. s-au mutat împreună), nu mai e pe timpul ăla, stai să mai treacă… Dacă simțim un lucru, noi îl facem. Nu trebuie să așteptăm nu știu câte zile sau luni, sau ani ca să vedem dacă e ok sau nu. Care e problema? Până în momentul de față nu s-a întâmplat nimic, încât să ne supărăm unul pe celălalt, nu suntem scandalagii. Sănătoși să fim, ce o vrea Dumnezeu de aici încolo”, a spus Marius Elisei la o emisiune TV.

Deși nu a cunoscut-o pe noua iubită a fostului său soț, Oana Roman spune că se bucură nespus că în sfârșit este fericit și că lucrurile se pot liniști între ei.

„Am fost sunată să comentez despre fostul meu soț și noua lui relație. Nu am de comentat pe la televiziuni despre asta. Eu mă bucur nespus și din suflet că este ok, că are o nouă relație și lucrurile se pot liniști, în sfârșit, între noi”, a zis Oana Roman pe contul său de Instagram.

Foto: Instagram