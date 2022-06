Maura Higgins, spectacol la plajă! Cea mai frumoasă prezentatoare din Irlanda face furori în costum de baie

Tânăra cu trup de gazelă și privire hipnotizantă este urmărită de peste 3,5 milioane de fani pe contul de Instagram.

Cu gândul la vacață, Maura a scos din sertarul cu amintiri o fotografie în care se bronza pe un ponton din Maldive. Cu o floare în păr și fără strop de machiaj, irlandeza și-a etalat trupul bronzat și perfect sculptat. Maura se laudă că e naturală din cap până în picioare.

A urmat o avalanșă de comentarii, iar fanii au fost impresionați de cât de bine arată prezentatoarea în costum de baie.

“Ce femeie...Nu poți fi reală! Nu eram pregătiți pentru asta!””, “Ești ireală!”, “Wow, Maura! Nimeni nu poate concura cu tine!”, “Arăți fabulos!”, “Zeiță!”, “Sunt gay, dar fotografiile tale mă lasă de fiecare dată fără cuvinte!”, “Ești fabuloasă!”, “Frumoasa Maura”, “De ce nu-ți faci OnlyFans?”, “Ești operă de artă!”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de admiratorii frumoasei șatene. (Mai multe poze cu Maura în Galeria Foto de mai jos)

Maura are 31 de ani și a participat la mai multe show-uri de succes din Irlanda. Faima și-a dobândit-o în 2019, după ce a apărut în sezonul 5 al emisiunii Love Island. Un an mai târziu a participat la Dancing on Ice, iar în 2021 a devenit prezentatoarea show-ului Glow Up Ireland.

Maura cochetează și cu modellingul, dar este și antreprenoare. Tânăra are propria linie vestimentară. Potrivit site-urilor de specialitate, prezentatoarea ar avea o avere de peste 13 milioane de dolari.

Fotografii: Getty Images