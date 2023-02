Megan Fox, declarații inedite despre iubitul Machine Gun Kelly: "E exact genul meu. Cred că eu l-am creat!"

Într-un interviu pe care l-a acordat celor de la Glamour UK, Megan Fox, pe vremuri cea mai frumoasă femeie din lume, a declarat că și l-a imaginat pe Machine Gun Kelly încă de când avea doar patru ani.

"El este exact genul meu, pe care mi l-am imaginat încă de la vârsta de patru ani. De asemenea, eu sunt cu patru ani mai mare decât el. Deci, cred că eu l-am creat. Gândurile și intențiile mele l-au transformat în persoana care este. Cine știe cum ar fi arătat sau cum ar fi fost ca om dacă nu eram eu", a declarat actrița, potrivit New York Times.

Vedeta din pelicula “Jennifer’s Body” spune că logodnicul ei, al cărui nume real este Colson Baker, bifează tot ce-și poate ea dori de la un bărbat.

Cum s-au cunoscut Megan Fox și Machine Gun Kelly

Cei doi s-au întâlnit pe platoul de filmare al peliculei "Midnight in the Switchgrass", în martie 2020. Au început să se întâlnească în luna mai a aceluiași an și s-au logodit în ianuarie 2022.

Inițial, Machine Gun Kelly și-a dorit să renunțe la proiect, însă când a aflat că scenele sale sunt Megan Fox s-a urcat în avion și a mers s-o cunoască.

În 2020, Megan Fox a divorțat de actorul Brian Austin Green, după o căsnicie de 16 ani. Cei doi au împreună trei copii.

Megan Fox a dezvăluit că îi bea sângele logodnicului ei

Relația celor doi a ținut de multe ori prima pagină a tabloidelor din străinătate, deoarece Megan Fox și Machine Gun Kelly au niște ritualuri care pentru multă lume par de-a dreptul șocante. Spre exemplu, ei își beau reciproc sângele și, mai mult decât atât, cântărețul poartă la gât un un colier în care se află sângele iubitei lui.

„Cred că acest aspect ar putea induce oamenii în eroare, poate aceștia își imaginează că stăm cu pahare mari, suntem ca în Game of Thrones și ne bem sângele unul altuia. Sunt doar câteva picături, dar, da, ne consumăm sângele unul altuia ocazional și doar pentru anumite ritualuri. Să vărsăm câteva picături de sânge și să bem fiecare… El este mult mai agitat și haotic, este dispus să-și taie pieptul și să spună «Ia-mi sufletul»! Dar nu s-a întâmplat. Poate nu chiar așa, doar o ușoară versiune. Citesc cărți de tarot, sunt pasionată de astrologie și recurg la toate aceste practici și meditații metafizice. Fac ritualuri când e lună plină sau nouă, dar se întâmplă cu un motiv anume”, a declarat actrița în trecut.

