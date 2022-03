Megan Fox, imposibil de ignorat pe străzile din Los Angeles. Cum arată ținuta pe care a comparat-o cu canapeaua bunicii

De data aceasta, actrița a impresionat cu un outfit în tonuri de maro, cu imprimeu floral, mulat și cu decupaje sexy. Megan și-a etalat abdomenul perfect plat și tonifiat, într-un top ușor transparent.

Vedeta a glumit cu fanii de pe Instagram spunând că outfitul ei seamănă cu canapeaua bunicii.

Megan Fox și Machine Gun Kelly sunt printre cei mai mari influenceri în materie de fashion. Chiar dacă uneori stilul lor este controversat sau excentric.

În ianuarie, după un an și jumătate de când sunt împreună, Machine Gun Kelly și Megan Fox și-au anunțat logodna. Cântărețul a cerut-o în căsătorie, a filmat momentul, iar apoi Megan a încărcat filmulețul pe Instagram, spre încântarea fanilor.

Ca un adevărat gentleman, Machine Gun a ales decorul perfect, într-un peisaj paradisiac din Puerto Rico.

“În iulie 2020 am stat sub acest copac banyan. Am cerut magie. Nu știam prin ce durere vom trece împreună într-o perioadă atât de scurtă, frenetică. Nu eram conștienți de muncă și de sacrificiile pe care relația noastră le cerea, dar eram intoxicați de iubire. Și de karma. Acum, la un an și jumătate de atunci, după ce am mers prin iad împreună, după am râs mai mult decât îmi imaginam posibil, m-a cerut în căsătorie. Și, că în orice altă viață înainte de asta și de după asta, am spus da... Și apoi ne-am băut reciproc sângele”, a scris atunci Megan Fox pe Instagram.