Megan Fox și Machine Gun Kelly au făcut senzație cu ținutele lor la NBA All Star Game

Aceștia și-au făcut apariția – împreună, desigur!, la NBA All Star Game, acolo unde Machine Gun Kelly a susținut și un mic recital. Fashioniști desăvârșiți, cei doi au făcut senzație cu ținutele lor.

Artistul a purtat un outfit încrustat cu pietricele colorate și deja celebrele sale accesorii excentrice.

Megan Fox a dovedit că rămâne una dintre cele mai sexy vedete din showbiz: aceasta a optat pentru un costum cu imprimeu, pe care l-a purtat cu sutienul la vedere.

Luna trecută, după un an și jumătate de când sunt împreună, Machine Gun Kelly și Megan Fox și-au anunțat logodna. Cântărețul a cerut-o în căsătorie, a filmat momentul, iar apoi Megan a încărcat filmulețul pe Instagram, spre încântarea fanilor.

Că un adevărat gentleman, Machine Gun a ales decorul perfect, într-un peisaj paradisiac din Puerto Rico.

“Da, în viață asta și toate celelalte”. Sub aceleași ramuri de copac unde ne-am îndrăgostit, am adus-o din nou că să o cer în căsătorie. Știu că în mod tradițional trebuie să fie un singur inel, însă am făcut un design special cu Stephen Webster, ca să fie doua – un smarald (asociat zilei ei de naștere) și un diamant (piatra asociată zilei mele de naștere), așezate pe doua benzi magnetice care se atrag”, a scris Machine Gun pe Instagram.

“În iulie 2020 am stat sub acest copac banyan. Am cerut magie. Nu știam prin ce durere vom trece împreună într-o perioadă atât de scurtă, frenetică. Nu eram conștienți de muncă și de sacrificiile pe care relația noastră le cerea, dar eram intoxicați de iubire. Și de karma. Acum, la un an și jumătate de atunci, după ce am mers prin iad împreună, după am râs mai mult decât îmi imaginam posibil, m-a cerut în căsătorie. Și, că în orice altă viață înainte de asta și de după asta, am spus da... Și apoi ne-am băut reciproc sângele”, a scris și Megan Fox.