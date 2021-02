Meghan Markle a câștigat procesul cu ziarele britanice care i-au încălcat dreptul la viață privată

Procesul deschis de Meghan Markle împotriva Associated Newspapers, publisherul ziarelor The Mail on Sunday și MailOnline este ca și câștigat. Instanța mai are de stabilit detalii mărunte, cum ar fi despăgubirile pe care Ducesa de Sussex le poate încasa după încălcarea dreptului la viață privată.

Meghan Markle s-a judecat cu ziarele britanice din cauza a cinci articole în care au fost reproduse fragmente importante dintr-o scrisoare privată, pe care ducesa i-a trimis-o tatălui ei. În documentele depuse la dosar, ducesa a explicat că publicațiile din Regat nu aveau niciun drept să facă publică scrisoarea, iar instanța i-a dat dreptate.

„Cu toții pierdem atunci când dezinformările se vând mai bie decât adevărul”, a spus Meghan Markle, conform revistei People.

Judecătorul a dispus o audiere separată în cursul zilei de 2 martie pentru a se stabili dacă Meghan Markle deține drept de autor, exclusiv sau doar în parte, asupra scrisorii. Însă acest lucru nu va avea niciun impact în decizia finală, însă poate influența nivelul despăgubirilor pe care Meghan le poate solicita pentru prejudiciul provocat.

În declarația ei publică, Meghan Markle a dezvăluit că ziarele britanice au abuzat de statutul lor pentru a-i încălca cele mai elementare drepturi.

„Aceste tactici (și cele ale publicațiilor surori MailOnline și Daily Mail) nu sunt o noutate; de fapt, au apelat la ele de prea multă vreme, fără să sufere consecințe. Pentru aceste ziare, e un joc. Pentru mine și mulți alții este viața reală, relații reale și o tristețe cât se poate de reală. Daunele pe care le-au provocat și, pe care continuă să le provoace, lovesc adânc”, a explicat Meghan Markle într-o declarație scrisă.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: O tânără antreprenoare din Tulcea l-a convins pe Mohammad Murad să facă o investiție uriașă