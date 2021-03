Meghan Markle are deja un cadou pentru fetița ei! Despre ce e vorba și cum arată?

Prințul Harry și Meghan, care locuiesc acum în Montecito, California, au declarat că se pregătesc să primească o soră pentru fiul lor, Archie, în vârstă de 22 de luni.

Potrivit Daily Mail , ducesa, în vârstă de 39 de ani, are deja un cadou pregătit pentru fiica ei -cadou pe care l-a cumpărat înainte de a-l cunoaște chiar pe prințul Harry.

Într-un interviu din 2015, cu aproape un an înainte ca Meghan să înceapă să se întâlnească serios cu cel care acum e soțul ei, actrița de atunci din Suits a dezvăluit că tocmai achiziționase un ceas Cartier de 4.800 de lire sterline (5 500 de Euro) pe care intenționează să îl ofere fiicei sale.

Pentru revista Hello!, Meghan a afirmat: „Am râvnit întotdeauna ceasul Cartier French Tank. Când am aflat că Suits fusese stabilit pentru al treilea sezon – situație care, la vremea respectivă, se simțea ca o piatră de hotar - am cumpărat ceasul.L-am gravat pe spate, „Către M.M. De la M.M.” și intenționez să il dăruiesc fiicei mele într-o zi.”





FOTO: GETTY/ DAILY MAIL