Meghan Markle, despre alegerile prezidențiale din SUA. S-a exprimat liber și clar și vrea schimbare

Recent, soția prințului Harry a făcut un apel la "schimbare", în cadrul unei dezbateri organizate de fundaţia "When we all vote"De, co-fondată de către fosta primă doamnă Michelle Obama şi care vizează atragerea la vot a cât mai multor cetăţeni americani.

"Cred că dacă participaţi la acest eveniment cu noi este pentru că toţi sunteţi mobilizaţi şi motivaţi pentru a vedea schimbarea de care toţi avem nevoie şi pe care o merităm", a spus Meghan Markle.

Deși nu și-a exprimat clar votul împotriva lui Donald Trump, Meghan a ținut să precizeze că este extrem de important ca toată lumea să meargă la vot: "Când mă gândesc la vot şi de ce este excepţional de important acest fapt pentru noi toţi, aş spune: toţi votăm pentru a-i onora pe cei care ne-au precedat şi pentru a-i proteja pe cei care ne vor urma".

Ducii de Sussex și-au pierdut titlurile regale, deci nu mai trebuie să fie neutrii din punct de vedere politic.

