Meghan Markle se teme de fostul soț!Trevor Engleson ar putea scoate la iveală detalii explozive despre Ducesa de Sussex

Meghan Markle ar putea primi lovitura de grație din partea fostului soț. Dacă până acum, Trevor Engleson a păstrat tăcerea despre fosta soție, refuzând să comenteze căsătoria cu Prințul Harry, ei bine, lucrurile ar putea lua o întorsătură nu prea îmbucurătoare pentru Ducesa de Sussex.

Se pare că Meghan și proprietarul companiei de producție și management de film au divorțat de "diferențe ireconciliabile", notează The Express.

Autorul regal Neil Sean, cel care a scris cartea „The A to Z of Harry and Meghan”, susține că Trevor a primit numeroase oferte de a dezvălui cum este Meghan Markle departe de ochii lumii. Acesta a mai precizat că Ducesa de Sussex este terifiată de zvon, deoarece, fostul soț o cunoaște foarte bine.

În condițiile în care Trevor se decide să lanseze o carte sau chiar să dea un interviu despre căsnicia lui eșuată cu Meghan Markle, acest lucru s-ar putea dovedi fatal pentru speranțele acesteia de a-și relansa cariera.

Neil Sean, care l-a întâlnit pe Trevor Engelson, a declarat pentru revista OK Magazine UK: „Mulți agenți i-au oferit contracte mari și bani mulți atunci când Meghan Markle era pe culmile succesului. M-aș gândi că el va face un bilanț și va analiza toate opțiunile.

Meghan va fi cu siguranță terifiată. El ar avea cu adevărat o poveste remarcabilă pentru că, la urma urmei, ar avea experiența directă a ceea ce a însemnat să fie căsătorit prima dată cu actrița. L-am întâlnit pentru scurt timp și mi se pare un bărbat drăguț și grijuliu care, în mod clar, a mers mai departe”.

Meghan Markle și Trevor Engelson s-au cunoscut în 2004 și s-au întâlnit timp de șapte ani înainte de a se căsători pe o plajă din Jamaica, în 2011. Relația lor a început să se deterioreze după ce Meghan Markle a obținut un rol principal în serialul „Suits”, punând pe primul loc acest proiect.

Sursă foto: Getty Images