Meghan Trainor a slăbit 27 de kilograme după ce a născut! Cum arată acum celebra cântăreață

Meghan Trainor, una dintre cele mai îndrăgite artiste internaționale, a traversat o perioadă extrem de dificilă după ce și-a născut fiul, căci a luat multe kilograme în plus și devenea, pe zi ce trece, și mai nemulțumită de propriul ei corp. Și cicatricea de la operația de cezariană o supăra, așa că a decis să își schimbe complet stilul de viață. Acum, după diete și ore în șir în sala de sport, vedeta are cu 27 de kilograme mai puțin și este de nerecunoscut!

Cântăreața și soțul ei, actorul Daryl Sabara, au devenit pentru prima oară părinți în februarie 2021, iar de atunci viața li s-a schimbat în totalitate. În cadrul unui interviu pentru Entertainment Tonight Canada, Meghan Trainor a vorbit deschis despre toată perioada de după ce s-a născut fiul ei, mărturisind că ajunsese să cântărească 90 de kilograme.

„Eram cu cele mai multe kilograme atunci. Aveam 90 și nu mă simțeam minunat. Am început să fac sport, am fost foarte dedicată și vedeam cum dau kilogramele jos săptămână după săptămână. Am învățat că îmi place mâncarea sănătoasă și am învățat ce înseamnă proporțiile”, a dezvăluit cântăreața pentru sursa menționată.

