Mel C, dezvăluire șocantă. Artista a mărturisit că a fost agresată sexual cu o seară înainte de primul concert Spice Girls

Dezvăluirea a fost făcută în cadrul podcastului "How To Fail", artista spunând că agresiunea a avut loc în timpul unui masaj la un hotel din Turcia.

"M-am simțit violată. M-am simțit foarte vulnerabilă. M-am simțit jenată. Și apoi m-am simțit nesigură - am înțeles eu bine? Eram într-un mediu în care te dezbraci cu această persoană profesionistă", a dezvaluit aceasta.

Cântăreața, al cărei nume complet este Melanie Chisholm, a declarat că "a dat uitării" incidentul "imediat" pentru că a trebuit să se concentreze pe debutul concertului Spice Girls.

"Nu am vrut să fac un scandal, dar nici nu am avut timp să mă ocup de asta".

Ea a adăugat că faptul că, deoarece nu a reușit să proceseze agresiunea la momentul respectiv, a permis ca aceasta să fie "îngropată timp de ani și ani și ani și ani".

Abia când a început să își scrie memoriile, Who I Am, amintirile au început să iasă la suprafață.

"Mi-a venit în vis, sau m-am trezit într-un fel de trezire și era în mintea mea. Și mi-am zis: "Doamne, nici măcar nu m-am gândit să am asta în carte".

"Apoi, bineînțeles, a trebuit să mă gândesc: "Ei bine, vreau să dezvălui asta?". Și m-am gândit că, de fapt, cred că este foarte important pentru mine să o spun, să mă confrunt în sfârșit cu amintirea și să o procesez."

Mel C a descris incidentul ca fiind o "variantă ușoară" de agresiune sexuală și a spus că a vrut să împărtășească detaliile din cauza impactului pe care l-a avut asupra ei.

"M-a afectat. Dar am îngropat-o (amintirea n.r) și sunt sigură că... mulți oameni o fac".

Trupa Spice Girls a susținut spectacolul Girl Power! Live In Istanbul în 1997, după lansarea primului lor album, Spice, în 1996.

În interviul acordat în cadrul podcastului How To Fail, cântăreața a vorbit și despre impactul divorțului părinților ei și despre tulburarea de alimentație pe care a dezvoltat-o în perioada în care a făcut parte din trupa Spice Girls.

"Aveam această idee despre ceea ce trebuia să fiu, să fiu în această trupă, să fiu o vedetă pop", a spus ea. "Am început să elimin grupe de alimente și să fiu foarte restrictivă în ceea ce privește alimentația mea, alături de a face din ce în ce mai multe exerciții fizice - până la punctul în care am devenit extrem de obsesivă.

"Asta a durat ani de zile. Am slăbit atât de mult încât am devenit anorexică și nu am mai avut menstruație. Întotdeauna mi-am dorit să fiu mamă și iată că eram incapabilă să controlez acest lucru care îmi punea în pericol fertilitatea. A fost o astfel de constrângere pe care nu am putut să o opresc."

Cu toate acestea, ea a spus că se simte "foarte mândră" că a depășit tulburarea de alimentație și a dat naștere fiicei sale Scarlett în 2009.

Chisholm va publica Who I Am, care împarte numele cu single-ul ei din 2020, vineri, 16 septembrie.