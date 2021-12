Mesajul emoționant al Marinei Almășan pentru Victor Socaciu, fostul ei soț

Luni, 27 decembrie, Victor Socaciu a murit la vârsta de 68 de ani, în urma mai multor probleme de sănătate. Marina Almășan, fosta lui soție, a publicat pe pagina de Facebook un mesaj care a impresionat fanii și, mai mult, a postat pe YouTube, un cântec pe care el l-a scris special pentru ea.

”Victor, am o datorie față de tine...

Ai plecat știu, supărat - printre multe alte supărari pricinuite de cei din jurul tău - că niciodată , dar niciodată în atâta amar de ani petrecuți alături, eu nu am vrut să cântăm împreună, public, cântecul nostru...

”Inelul lui Saturn” s-a născut în anul în care ne-am căsătorit, pe muzica ta, versurile noastre…Iar la un an distanță, la insistențele tale, l-am cântat împreună, intr-un studiou profesionist, pentru noul tău CD ( Lânga inimă îmi stai). Da, știu că îți plăcea să mă asculți cântând prin casă , în timp ce trebăluiam , cu Victoraș în pântecele mele, dar tu știi că n-am vrut nici in ruptul capului să ies pe scenă și să cânt alături de tine : tu erai atât de mare, eu…o biată amatoare cu ceva voce și multă-multa iubire în suflet.. Ai tot tras de mine, dar eu refuzam mereu, știind bine care-mi era locul. Eu aveam emisiunile mele, tu - scenele țării. ….Într-un târziu, așadar, am înregistrat piesa, ea a apărut pe CD, însă te-am rugat să nu faci vâlva în jurul acestui cântec. Altele erau piesele de rezistență ale albumului tău, altele meritau să circule, să iasă în față. “Inelul lui Saturn” era al nostru, numai al nostru și așa trebuia să rămână…

…Astăzi am hotărât să-i dau drumul să zboare. Să zboare în urma sufletului tău, care știu că a plecat atat de neliniștit Dincolo…

Ia cu tine , Victor, cântecul nostru, să-ți țină de cald. Să-ți fie în jurul sufletului, ca un inel. Al lui Saturn…”

