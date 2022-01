Mesajul Mihaelei Rădulescu pentru fanii din România

Mihaela Rădulescu și-a petrecut sărbătorile în Monaco, acolo unde locuiește de mulți ani, alături de iubitul ei, Felix Baumgartner.

De altfel, acesta a și postat mai multe imagini cu vedeta TV, în care aceasta arată senzațional.

”Have a GOOD ONE ! Cu sanatate, iubire si incredere in ce puteti sa fiti, sa simtiti si sa traiti ! Va multumesc si va pretuiesc . ♥️???????? Si @therealfelixbaumgartner va ureaza numai bine, dar in germana :))”, a scris Mihaela Rădulescu drept comentariu la poza în care ea și Felix stau relaxați la masă.

Mihaela a apărut în urarea de Anul Nou al lui Felix Baumgartner, într-un scurt clip în care defilează într-o rochie neagră, mulată, cu decolteu generos, din care iese breteaua roșie a sutienului.