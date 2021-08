Micutzu, implicat într-un scandal în centrul Bucureștiului. A fost necesară intervenția polițiștilor

Duminică noaptea, o femeie a sunat la 112 pentru a sesiza un conflinct în care erau implicate mai multe persoane. Poliția s-a deplasat la fața locului și au identificat persoanele, printre aceasta fiind și Micutzu, apoi au mers la secție pentru declarații.

”Din primele date a rezultat ca în jurul orei 23.50, dintr-un grup format din 5 persoane, 4 adulți și un minor, aflat în fața unui magazin, un bărbat ar fi adresat anumite cuvinte unui trecător. Acesta ar fi fost deranjat de cele auzite și a început să se certe cu cel în cauză. Cu intenția de aplanare a situației, au intervenit alte doua persoane, un bărbat și o femeie”, se arată în comunicatul Poliției. Se pare că toți cei implicați ar fi primit o amendă de 200 de lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru adresarea de expesii jgnitoare în spațiu public comun.

Prima reacția a lui Micutzu după scandalul din centrul Bucureștiului

”A agresat-o pe logodnica mea și l-a lovit cu pumnii pe prietenul nostru, şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii, dar după ce am fost agresat de omul respetiv. Nu, eu nu am fost lovit. Pur și simplu mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi trei şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a declarat Micutzu pentru România TV.

Chiar dacă a avut o noaptea memorabilă, în sensul negativ, Micutzu nu pare afectat de cele întâmplate, acesta postând la InstaStory o poză în care închină un pahar cu vin.

Sursă foto: Instagram



