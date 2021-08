Mihaela Rădulescu, despre viața de mamă. Cum a reușit să-l țină pe Ayan departe de vicii și cum i-a făcut cunoștință cu Felix Baumgartner

Față în față cu Amalia Enache, Mihaela Rădulescu a vorbit cu sinceritate despre provocările de a fi mamă și despre cum a gestionat anumite situații de-a lungul timpului. “N-am mai fost invitată ca mamă nicăieri”, a spus vedeta la începutul podcastului.

Deși a divorțat când Ayan era destul de mic, Mihaela Rădulescu spune că a avut sprijin necondiționat din partea tatălui copilui. Cu toate asta, a rămas mereu în gardă și a vrut să îl învețe pe fiul său despre anumite aspectate ale vieții, chiar și despre cele negative. “Când Ayan avea 14 ani am făcut o plimbare inițiatică într-un centru de dezintoxicare, în aripa cea mai cruntă, a drogaților în sevraj. Am vrut să vadă cu ochii lui ceva ce nu îți poți scoate din cap. Am vrut să-i arăt ce înseamnă viață distrusă”, a spus ea.

De asemenea, pentru a-l ține departe departe de orice dependență, fie chiar și jocuri de noroc, vedeta a vrut ca fiul său să facă neapărat sport. “Un om care iubește sportul, aproape că ți-aș garanta că ar fi cel mai departe de alcool, țigări, droguri. Disciplina aia de sportiv te ține puțin mai departe”.

Astăzi, Ayan are 17 ani și o face mândră pe mama lui. Este un adolescent disciplinat și urmează o facultate de prestigiu din America. “Am plâns cel mai mult ca mamă, când a trebuit să-mi las copilul singur într-o clădire și să-i fac cu mâna și să plec. I-am respectat alegerea, văd că se descurcă extraordinar”.

“N-am băgat niciodată bărbați în casă”

Pentru a-l proteja pe fiul său, după divorțul de Elan Schwartzenberg, Mihaela Rădulescu a decis ca niciun bărbat să nu vină la ea acasă. “De aproape 8 ani de când sunt cu Felix, noi trăim în aceeași casă doar câteva luni pe an, ori la el, ori la mine, dar doar când e Ayan în America. N-am băgat niciodată bărbați în casă, altul decât tatăl lui. Chiar dacă am avut o altă relație. Am simțit că în casă intră un bărbat doar când simți că rămâne acolo sau când știi că mai crește copilul. După divorțul de tatăl lui, nu am vrut să vadă nicio altă figură masculină în casă”.

Prima întâlnire a lui Ayan cu Felix Baumgartner

Un moment pentru care a avut mari emoții a fost atunci când a trebuit să i-l prezinte fiului ei pe Felix. Din fericire, faptul că iubitul ei este o personalitate publică a ajutat-o foarte mult. „Înainte să îl cunosc pe Felix, eu și fiul meu ne-am uitat la săritura lui din spațiu. Pentru fii-miu era un erou. Am vizitat un muzeu și am mers la magazin cu suveniruri și a vrut șapcă cu Felix, cană cu Felix și un tricou.

La un an l-am cunoscut pe Felix și a mai durat doi ani până l-am adus acasă. Când l-am adus i l-am prezentat ca prieten. Fii-miu tremura de emoție. Așa s-au cunoscut. M-a ajutat că și tatăl lui avea o relație permanentă cu cineva. Ei sunt foarte buni prieteni, fac sport împreună. Funcționează perfect. Felix m-a anunțat de la început că nu vrea copii. Eu îi înțeleg pe oamenii care nu înțeleg acest lucru. La Felix explicația este una realista: <<Eu fac sporturi extreme de la 14 ani, dau peste cap elicoptere, în fiecare zi pot să mor, eu nu trăiesc în același loc pe planetă, o jumătate de an sunt plecat. Ce să fac cu copilul?>>, și mi s-a părut în regulă”, a spus Mihaela în cadrul podcastului.

Cu Inima la Vedere este un podcast despre cea mai serioasă joacă: de-a părinții. Amalia Enache, jurnalist, mamă și Ambasador Hope and Homes for Children, este gazda podcast-ului iar invitata ei este Mihaela Rădulescu Schwartzenberg.

