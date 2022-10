Mihai Albu se bucură de o nouă relație! Ce declarație face Iulia Albu, fosta sa soție, legat de asta

Iulia Albu a afirmat pentru Click:

„Întotdeauna mi s-a părut ciudat ca, atunci când o parte dintr-un cuplu divorțat își găsește o jumătate, sa fie întrebată fosta soție, fostul soț, ce părere are in legătura cu asta. Singurul lucru pe care îl am de declarat este că le doresc casă de piatră, să fie cât mai fericiți împreună.





Doamna pare o persoană respectabilă și m-aș bucura ca influența ei asupra fostului meu soț să fie una puternică și, într-un final, fericit, să evităm referirile atât de dese la persoana mea, având în vedere că această relație este între ei doi.





Pentru mine este profund deranjant să primesc mesaje de fiecare dată când fostul meu soț dă interviuri sau apare la televizor că a mai găsit ceva de spus despre mine, după 10 de ani de la divorț."

La Măruță, Mihai Albu a povestit despre iubita lui:

"Am pus și eu două fotografii și uite ce am iscat! (...) Da, Mihai Albu este îndrăgostit! Da, ea este medic. (...) Este o persoană foarte discretă. (...) Ne-am cunoscut prin prieteni comuni, s-a infiripat ceva de la început. E o persoană foarte rafinată, suntem împreună de câteva luni. Eu încă stau cu mama, nu locuiesc cu ea. Mama a trecut acum câteva săptămâni prin ceva grav, acum e bine. (...) Este o relație serioasă, ea a mai fost căsătorită, are chiar o fetiță de șapte ani, pe care am cunoscut-o...Îmi pierdusem cumva speranța să găsesc pe cineva potrivit. Când te aștepți mai puțin, se întâmplă lucrurile. (...)Uite că s-au potrivit lucrurile! Ne-am găsit! (...) Trecutul a pus niște piedici, se fac tot felul de paralele. Iar unii au băgat treaba asta cu doamna Albu!(...) Este o femeie de carieră, are o relație foarte dificilă. (...) Mă văd căsătorit, de ce nu? Poate și cu ea, dacă e persoana potrivită. (...) Nu credeam că mai există persoane așa, cu o minte pusă la locul ei."

