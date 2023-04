Mihai Bendeac, despre depresie: "De la 22 de ani și până în momentul ăsta eu nu am dormit niciodată fără somnifer"

Mihai Bendeac este constant în contact cu fanii săi pe rețelele de socializare. Se pare că acesta s-a confruntat serios cu depresia, despre care a făcut și mărturisiri.

Potrivit VIVA , acesta a avut provocări mai multe încă de la 22 de ani:

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste”.

„De la 22 de ani și până în momentul ăsta eu nu am dormit niciodată fără somnifer, niciodată.Deci, sunt 14 ani, noapte de noapte, și nu sunt de astea somn ușor, levănțică, nu, tată. Ci chestii foarte puternice, care ușor, ușor îți afectează și creierul... După aia, bă, totuși, nu pot să fiu defazat în prima parte a zilei pentru că am luat somnifer. Și atunci, chimicale foarte puternice… dar nu pot să scriu așa pe gol, merge o sticlă de whisky. Da, dar scriu zilnic… Pai da, mă, dar dorm. Pai da, dar mâine o să fiu mahmur. Păi nu, că iau pastile și merg și substanțele interzise. Da, bă, dar și băut, și substanțe interzise și pastile. Da, bă, dar dorm că mâine iar pastile... Am ajuns într-un punct al depresiei, probabil că și substanțele m-au ajuns din urmă, în care timp de multe, multe zile, trei sau patru, n-am mâncat nimic, după două zile nu mai puteam să merg să fac [email protected]#. Făceam [email protected]# într-o sticlă sau mai multe sticle de lângă pat."

