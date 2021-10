Mihai Bendeac, despre orientarea sa sexuală. Pe cine a spus că iubește?

Mihai Bendeac: "Pe cine iubesc în afară de mama, de tata, de bunica? Din păcate, cred că familia mea întotdeuna s-a gândit și eu stau să mă gândesc, e posibil să fii avut dreptate, la faptul că eu e posibil să fii iubit profesia mai mult decât pe ei. (...) Faptul că eu nu pot să spun cu certitudine DA sau NU mă sperie. Îmi vine să spun o tâmpenie: iubesc publicul. (...) Din păcate nu iubesc persoana care ar fi esențial să o iubesc, pe mine însumi. Pe mine mă iubește familia. (...) Am avut oameni toxici în viața mea, la un moment dat am eliminat oamenii toxici, numai că, fiind o fire extremistă, am eliminat tot. Sunt cea mai singură persoană pe care o cunoști. (...) Sunt persoane apropiate: Monica, managera mea, Vlad Drăgulin. (...)Bă, vreți să vă spun ceva despre orientarea mea sexuală (...) Nu există cineva în viața mea permanent. Ocazional, da. (...) Nu mă văd părinte, nu mă văd însurat(...)În mod sigur nu sunt heterosexual, în mod sigur nu sunt gay, mă rog, homosexual, în mod sigur nu sunt transexual, în mod sigur nu sunt lucrurile care se termină cu „fil”! Aceste comentarii sunt adevărate!””, a declarat Mihai Bendeac.

Întrebat cum a apărut povestea legată de orientarea sexuală și dacă nu l-a deranjat să lase să se înțeleagă că ar putea să fie gay:





"Știu clar de unde a apărut. Eram la Mondenii și la un momentdat am interpretat un personaj care se numea Mircea Solcanu și era pentru prima dată când oamenii vedeau la televizor un actor interpretând o persoană gay și scheci-ul respectiv a fost primit uluitor.. și oamenii au considerat că am interpretat personajul respectiv atât de bine, încât este imposibil să nu fiu și eu."

FOTO: Instagram Mihai Bendeac

