Mihai Bobonete a povestit cine l-a sprijnit cel mai mult în showbiz: "E al doilea tată al meu"

"Dacă cineva a pus fundația la cine sunt eu acum, doar acest om a făcut-o. Nu știu cum a crezut el într-un copil care venise de la Craiova. E un al doilea tată al meu."

La rândul său, Dan Chișu a spus:

"Nu știu dacă am făcut conștient ce am făcut, a fost o chimie între noi."

Dan Chișu și Mihai Bobonete au povestit în cadrul podcastului "Da bravo" și un episod comun în care au intrat în încurcături cu celebra cântăreață Pink.

Mihai Bobonete și-a amintit:

“Erai față în față cu o tipă blondă;tu, când m-ai văzut, ai schimbat privirea. Știu că m-am pus în fața ta, am și împins-o un pic și-am început: ‘Dane, avem o problemă cu microfonul’. Tu aveai șocul ăla, când vezi prostul din fața ta și mi-ai zis: ‘Băi Bobo, fă și tu cunoștință cu Pink!’. Iar eu: ‘Da, Bobo! Băi Dane, nu mai merge microfonul, am găsit unul ieftin la Muzica, 400 de euro, atât costă. Tu ai văzut că am împins-o pe aia, iar eu am dat mâna cu ea și am zis Bobo și atât: ‘Hai că vorbim noi mai încolo!’. După ce-am ieșit, mi-aduc amine, am rămas lângă niște flori de Maica-Domnului, apoi, în tăcerea minții mele am auzit doar atât: Pink. Care Pink? Am venit până aproape de geam și-am văzut că era Pink. Ce să mă mai întorc să-mi cer scuze, nu știam engleză deloc atunci?! Ai zis apoi, de față cu toți: ‘Băi, voi știți ce-a făcut prostul ăsta?!”

Și Dan Chișu are o aventură cu Pink, care se leagă de cea povestită de Bobonete:





“A venit o blondă în niște papucei cu blăniță, într-o pijama, trening, iar eu i-am spus că nu permit o asemenea ținută la mine în restaurant. Și mi-au zis ăștia: "E Pink". Poate să fie și Blue. Câteva zile mai târziu am reglat situația, s-a întors la restaurant, i-am gătit, am făcut tot. Apoi, mi-a zis și ea: ‘Am avut un șoc atât de puternic că am fost refuzată, am vrut să văd ce e acolo! Apoi ai venit tu cu faza asta.”

