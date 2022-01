Mihai Rait: "A zis fiul meu Alex ceva, m-a omorât!"

Cei doi s-au cununat în 2017, iat în 2018 au devenit părinții lui Alexandru. La "Vorbește lumea", Mihai Rait declara:

„Soția mea nu vrea să iasă în evidență. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut și așa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie.





Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă știu din copilărie. La trei luni am cerut-o. Cam la sfârșitul primei săptămâni i-am spus că o iubesc. Ea s-a speriat puțin când am cerut-o. (…) Sigur am ales bine. Ea o să rămână până la final."





"Noi ne-am căsătorit în 2017 și în 2018 am devenit părinți. În 2019 am avut luna de miere. Atunci ne-am permis să mergem. Am fost în Grecia. Am stat vreo 10 zile. Extraordinar a fost."

Și în cadrul podcastului DA BRAVO, realizat alături de prietenii săi Mihai Bobonete și Costi Diță chiar în ultima zi a anului 2021, cea mai frumoasă amintire a actorului din anul care a trecut e legată tot de familie:

"A zis Alex ceva (...) M-a omorât. A zis vreau în brațele tatilui."

FOTO: MIHAI RAIT INSTAGRAM