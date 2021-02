Mihai Trăistariu: "Eu în clipa asta mai am undeva la 4000 de lei în bancă! Aștept miracole!"

Într-un interviu extrem de sincer acordat pentru Antena Stars , Mihai Trăistariu a mărturisit că mai are foarte puțini bani în bancă:

„Eu în clipa asta mai am undeva la 4000 de lei în bancă, mă uit la ei și zic, stai să vedem că poate e o chestie de câteva zile, săptămâni. Aștept miracole!”

Mai mult, acesta a admis că a luat măsuri disperate ca să se descurce:

„Unul dintre apartamente a trebui să-l vând ca să supraviețuiesc, iar celelalte 6 le-am închiriat turiștilor în vara trecută și am făcut 20.000 de euro din toate cele 6 și i-am ținut în bancă până în ziua de azi. Bani cu care trăiesc și acum. Trăiesc din banii de anul trecut, din vară, care și ei se termină în două luni și sunt un pic îngrozit, nu mai dorm noaptea, evident, am făcut și petiții, am semnat tot ce trebuie”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Antena Stars , preluat de CanCan