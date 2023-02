Miley Cyrus, siluetă de model în cea mai nouă apariție în costum de baie. Cum a pozat cântăreața pentru a-și promova noul album

Cântăreața în vârstă de 30 de ani, a publicat pe contul său de Instagram, unde are o comunitate de peste 190 de milioane de fani, o fotografie în costum de baie, alături de un mesaj pentru promovarea noului său album.

Îmbrăcată într-un costum de baie roșu, din două piese, Miley Cyrus a pozat într-o poziție neobișnuită, în genunchi, cu capul într-o parte și brațele sprijinite de un perete. În dreptul fotografiei, artista a dezvăluit data de lansare a noului album și ceea ce pare a fi un vers din una dintre piesele sale:

I’m driving around town în a beat up old mercedes, you think I’m crazy. You might be right.#EndlessSummerVacation #March10

Din albumul Endless Summer Vacation face parte și cea mai recentă piesă lansată de Miley Cyrus, intitulată "Flowers", care a clasat-o pe cântăreață în topul Billboard Hot 100 songs în săptămâna de debut.

Hitul Flowers pare să redea sentimentele cântăreței în ceea ce privește divorțul de actorul australian Liam Hemsworth, în vârstă de 33 de ani, și a fost lansată de ziua lui de naștere, pe 13 ianuarie.

Au trecut nouă ani de când Miley nu a mai avut un nr. 1 în Hot 100, cu Wrecking Ball în septembrie 2013.

Sursă foto: Getty